Manovra, continua dialogo governo-sindacati: "Oltre 3 mld di taglio alle tasse per i redditi bassi"

Ancora fumata grigia dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Oggi Draghi tornerà ad incontrare le sigle confederali, con il Consiglio dei Ministri... 03.12.2021, Sputnik Italia

Continua la dialettica tra governo e sindacati sulla questione manovra, con le parti che sembrano però ancora lontane, nonostante l'incontro di ieri.Cgil, Cisl e Uil sul piede di guerra da giorni, per il progetto di taglio delle tasse, hanno ribadito la propria insoddisfazione in relazione a quanto proposto sinora dall'esecutivo e hanno minacciato di andare avanti con la mobilitazione e gli scioperi, nel caso in cui non dovessero essere applicati ulteriori cambiamenti."Ci hanno detto che domani intendono andare in Consiglio dei ministri. Domattina il presidente farà un nuovo passaggio con i sindacati confederali. Se su pensioni, fisco e precarietà le cose rimangono come adesso, il giudizio è di insuffienza e sarà necessario proseguire le mobilitazioni e valutare insieme quali iniziative mettere in campo", ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale Cgil.Stando a quanto filtrato, nel corso del summit di ieri a Palazzo Chigi, Draghi avrebbe chiarito che il 47% delle risorse destinate al taglio delle tasse in manovra andranno ai redditi più bassi.In particolare, il ministro Franco avrebbe mostrato come ai redditi fino a 15.000 euro annui sarebbero destinati 1,1 miliardi e a quelli tra i 15.000 e i 28.000 altri 2,2.In sostanza, si tratterebbe di 3,3 miliardi, pari ad oltre la metà dei 7 destinati al taglio dell'Irpef, ai quali si dovrebbe poi aggiungere un altro miliardo circa per il taglio dell'Irap, portando così l'ammontare ad 8 miliardi per l'intera Manovra.Le tabelle mostrate dal governo, indicano però che a guadagnare di più dal progetto di legge sarebbe la fascia tra i 50.000 e i 55.000 euro di reddito, nonostante non sia quella per cui viene fatto il maggiore investimento.Scendendo nel dettaglio, i conti fatti dal governo prevedono infatti un risparmio di 61 euro per i redditi fino a 15.000 euro, di 150 euro per quelli tra i 15.000 e i 28.000 euro, di 417 euro per quelli tra i 28.000 e i 50.000 euro, di 692 euro per quelli tra i 50.000 e i 55.000 euro, di 468 euro per quelli tra i 55.000 e i 75.000 euro e di 247 euro per quelli oltre i 75.000 euro.Cifre che non rassicurano le sigle sindacali, che chiedono maggiori tutele proprio per i lavoratori a basso reddito e per i precari.Per venire ulteriormente incontro alle richieste dei sindacati, il governo non esclude infine una decontribuzione una tantum per quest'anno, da finanziarsi con i 2 miliardi di avanzo sul 2022 derivanti dal minor costo del taglio di Irpef e Irap.Nonostante gli sforzi, però, non è detto che si riesca a raggiungere una quadra, e non è quindi remota la possibilità che l'esecutivo possa decidere di andare avanti lo stesso sulla strada tracciata.

