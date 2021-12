https://it.sputniknews.com/20211203/lordine-dei-medici-sospende-daniele-giovanardi-il-fratello-carlo-non-e-un-no-vax-14026777.html

L'Ordine dei Medici sospende Daniele Giovanardi. Il fratello Carlo: "Non è un no-vax"

Non si è vaccinato contro il Covid, ma l'ex ministro lo difende: "Ha patologie, sospeso senza avere risposta. Non mi sembra una cosa corretta". 03.12.2021, Sputnik Italia

L'ex primario del pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi, è stato sospeso dall'Ordine dei Medici perché non è ancora vaccinato contro il Covid. "Sono a rischio", si difende il fratello gemello dell'ex senatore e ministro Carlo, assicurando di non essere un no-vax, ma di avere patologie potenzialmente incompatibili con la vaccinazione.La sospensione è arrivata tramite raccomandata, nonostante la documentazione fornita dal medico all'Asl locale, con la richiesta di una valutazione dell'esenzione per diverse patologie, tra cui la tromboefilia."Se faccio un farmaco di questo rischio la morte", prosegue Daniele Giovanardi, annunciando il ricorso a vie legali, se non prevarrà il "buon senso".L'ex ministro, intervistato da AdnKronos, lo difende: ''Io ho fatto la terza dose, sono assolutamente convinto che bisogna vaccinarsi perché questa è la strada giusta. Mio fratello, invece, ha sempre sostenuto di non essere un no-vax, ma è molto critico rispetto ad alcuni aspetti del green pass, rispetto alla vaccinazione sui bambini e sulla questione che i vaccini siano ancora definiti sperimentali"."La scelta" dell'Asl di Modena "di sospenderlo senza avere una risposta - conclude - non mi sembra una cosa corretta".

