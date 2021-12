https://it.sputniknews.com/20211203/la-francia-vende-80-caccia-rafale-agli-emirati-arabi-uniti-con-un-accordo-miliardario-14029830.html

La Francia vende 80 caccia Rafale agli Emirati Arabi Uniti con un accordo miliardario

La Francia vende 80 caccia Rafale agli Emirati Arabi Uniti con un accordo miliardario

La Francia e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato oggi, venerdì 3 dicembre, un contratto per l'acquisto di 80 caccia Rafale, prodotti dalla società francese...

In occasione della visita di Emmanuel Macron ad Abu Dhabi, la Francia e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un contratto per l'acquisto di 80 aerei Rafale F4 dalla Dassault Aviation. Questa cifra è molto più alta di quella del bando di gara iniziale, che prevedeva la necessità di 63 velivoli. Si tratta dell'ordine più consistente ottenuto a livello internazionale per questo tipo di aereo militare da quando è entrato in servizio nel 2004.Oltre al Rafale, gli Emirati hanno firmato un accordo per l'acquisto anche di 12 elicotteri Caracal.Gli aerei saranno consegnati a partire dal 2027, seguendo un programma in sviluppo di quasi due miliardi di euro, erogabili a partire dal 2024, e presentato come un "salto tecnologico, industriale e strategico".Questo ordine mira a sostituire il 60 Mirage 2000-9, acquisito nel 1998 dagli stessi Emirati, e arriva dieci anni dopo gli infruttuosi negoziati sostenuti dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, con il rifiuto pubblico di Abu Dhabi, avvenuto nel 2011, dell’offerta francese per i Rafale, definita al tempo "non competitiva e impraticabile".Da allora, il Rafale ha compiuto una svolta internazionale, nonostante la concorrenza degli aerei americani ed europei. Ora ha sei clienti esteri: Qatar (36 aerei), India (36), Egitto (30 nuovi oltre a 24 già acquisiti), Grecia e Croazia.Il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato oggi un viaggio di due giorni nella regione del Golfo e visiterà anche il Qatar e l'Arabia Saudita.

