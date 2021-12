https://it.sputniknews.com/20211203/juventus-aperta-unindagine-sulla-cessione-di-cristiano-ronaldo-al-manchester-united-14033258.html

Juventus, aperta un'indagine sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Con un comunicato ufficiale, la società bianconera ha confermato l'apertura di un nuovo fasciolo d'inchiesta relativo al passaggio di CR7 ai Red Devils. 03.12.2021, Sputnik Italia

La Procura di Torino ha aperto un'indagine nei confronti della Juventus, relativa ai valori della cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, avvenuta la scorsa estate.È a questo proposito che è avvenuta nelle scorse ore una perquisizione, con relativo sequestro di materiale, nella sede bianconera.A confermarlo è lo stesso club torinese, che in una nota ha chiarito “di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società".Nel fascicolo d'inchiesta rientrano anche alcuni degli esponenti attuali della società, ovvero Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio, ma anche passati, tutti coinvolti "in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce Cessioni definitive del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo".La società bianconera inoltre, ribadisce di "aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.

