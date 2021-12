Joe Biden annuncia il nuovo piano combattere la pandemia di Covid-19

https://it.sputniknews.com/20211203/joe-biden-annuncia-nuovo-piano-per-combattere-la-pandemia-di-covid-19-14024745.html

Il nuovo piano dell'inquilino della Casa Bianca esclude l'introduzione di lockdown. 03.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente statunitense Joe Biden ha presentato ieri un nuovo piano per combattere la diffusione del coronavirus in inverno, che non prevede l'eventualità di introdurre un lockdown. Il discorso del presidente americano è stato trasmesso sul sito della Casa Bianca.Per combattere la pandemia, l'amministrazione intende concentrarsi sull'aumento dei test e sulla vaccinazione della popolazione, ha evidenziato Biden.Il presidente statunitense ha affermato che il suo nuovo piano d'azione include cinque punti:Biden ha inoltre esortato le aziende private a concedere ai dipendenti permessi retribuiti, affinché questi possano vaccinarsi.Giovedì, la Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti, a seguito della diffusione della variante Omicron, si apprestano ad estendere l'obbligo di indossare la mascherina sui trasporti fino al 18 marzo e introdurre test obbligatori per il coronavirus per tutti i viaggiatori che arrivano nel Paese entro 24 ore prima della partenza.Gli esperti prevedono un aumento dell'incidenza del coronavirus negli Stati Uniti questo inverno, ha sottolineato il presidente Joe Biden.Biden ha aggiunto che negli Stati Uniti sono stati finora identificati due casi del ceppo Omicron. Ha ribadito che è motivo di preoccupazione, ma non di panico."Combatteremo con scienza ed efficienza, non con caos e confusione", ha concluso il presidente.

