Istat, Pil italiano in crescita nel 2021 e nel 2022: +6,3% e 4,7%

Ormai sembra essere una certezza: il Pil italiano tornerà a crescere in maniera sostenuta nel biennio 2021-2022.A certificarlo è anche l'Istat, con il suo Rapporto sulle prospettive per l'economia italiana nel 2021-2022.Secondo l'Istituto nazionale di statistica, a sostenere la ripresa saranno gli investimenti, che permetteranno di ottenere importanti risultati quest'anno (+15,7%) e l'anno prossimo (+7,5%).Torneranno a crescere, sempre stando all'Inps, anche i consumi delle famiglie e dei residenti, che faranno segnare dei convincenti +5,1% e +4,8% su base biennale.Nella giornata di ieri anche l'Ocse aveva ribadito le previsioni circa il rimbalzo dell'Italia a livello di Pil nel 2022 e nel 2023, anticipando una crescita del 4,5% e del 3,2%, rispettivamente. Nel 2022 l’Italia dovrebbe recuperare completamente il Pil perduto nel 2020 (-8,9%), crescendo del +4,5% e nel 2023 potrebbe crescere di un ulteriore +3,2%.L'organizzazione ha poi chiarito che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Italia dovrà attuare le "riforme strutturali per digitalizzare e snellire i sistemi di giustizia civile e fallimentare, aumentare la concorrenza, soprattutto nei servizi, e aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione rimane cruciale, insieme alla riforma fiscale per ridurre il cuneo e la complessità delle imposte sul lavoro”.

