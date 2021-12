https://it.sputniknews.com/20211203/iss-nuova-manovra-preventiva-contro-detriti-spaziali-prevista-per-oggi-14026671.html

ISS, nuova manovra preventiva contro detriti spaziali prevista per oggi

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) effettuerà oggi una manovra per evitare i detriti del razzo statunitense Pegasus, ha affermato Dmitry Rogozin, il... 03.12.2021, Sputnik Italia

Un frammento del razzo vettore statunitense Pegasus, lanciato nel lontano1994, volerà a una distanza di 5,3 chilometri dalla ISS alle 10:33 GMT circa (11:33 ora italiana). Una precedente dichiarazione di Roscosmos affermava che non sarebbe stata necessaria una manovra di elusione della ISS."Preliminarmente, una manovra di elusione della ISS è prevista per le 10:58 ora di Mosca [08:58 ora italiana] del 3 dicembre, per prevenire un pericoloso avvicinamento con il frammento di Pegasus", ha detto Rogozin su Telegram.La ISS è stata avvicinata tre volte da detriti spaziali a novembre.

