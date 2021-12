https://it.sputniknews.com/20211203/iraq-attentato-dellisis-a-erbil-10-morti-14027356.html

Iraq, attentato dell'Isis a Erbil: 10 morti

I terroristi hanno prima colpito un villaggio situato non lontano dal distretto di Mahmur e poi hanno teso un'imboscata ai soldati peshmerga curdi. 03.12.2021, Sputnik Italia

Sette soldati peshmerga del governo regionale curdo (KRG) e tre civili sono stati uccisi nelle scorse ore in un attacco dei terroristi dell'Isis* nel nord dell'Iraq. Lo riferisce l'Agenzia turca Anadolu, che cita fonti della sicurezza locale.I membri del gruppo terroristico hanno inizialmente preso di mira un villaggio vicino al distretto di Mahmur a Mosul, uccidendo tre civili.Le forze peshmerga, che sono state dispiegate nella zona in seguito all'attacco, sono cadute in un'imboscata tesa dal gruppo terroristico, con sette soldati che hanno perso la vita negli scontri, ha spiegato il comandante dei peshmerga Nejat Hule all'emittente Rudaw di Erbil.Nel 2017, l'Iraq ha dichiarato la vittoria sullo Stato Islamico reclamando tutti i territori controllati dal gruppo terroristico dall'estate del 2014, stimati in circa un terzo del territorio del paese.Il gruppo, tuttavia, rimane ancora attivo in vaste aree dell'Iraq e lancia occasionalmente attacchi contro bersagli sensibili.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

