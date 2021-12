https://it.sputniknews.com/20211203/inquinamento-atmosferico-in-india-una-morte-su-dieci-di-bimbi-sotto-i-5-anni-e-causata-dallo-smog-14030309.html

Inquinamento atmosferico in India: una morte su dieci di bimbi sotto i 5 anni è causata dallo smog

La denuncia di Save the Children India: 1,7 milioni di morti premature nel 2019 dovute alla cattiva qualità dell'aria. In Europa l'Italia è il secondo Paese... 03.12.2021, Sputnik Italia

In India lo smog è fra i principali killer di bambini sotto i cinque anni. In questa fascia d'età una morte su 10 è provocata dall'inquinamento atmosferico. La denuncia arriva da Save the Children, organizzazione attiva da oltre 100 anni a difesa dell'infanzia.Il livello d'inquinamento del gigante asiatico è dieci volte peggiore che in qualsiasi altro Paese del mondo. La contaminazione dell'aria ha causato quasi 1,7 milioni di morti premature in tutta l'India nel 2019 e 54mila morti premature a New Delhi nel 2020.Proprio nella capitale, lo smog sta provocando una vera e propria crisi sanitaria e dell'istruzione per i bambini. Le scuole hanno sospeso a tempo indeterminato le attività didattiche, quando, lo scorso novembre, la capitale ha registrato 11 giorni di inquinamento grave, con la peggiore qualità dell'aria dal 2016.L'attività scolastica è ricominciata all'inizio della settimana, nonostante la qualità dell'aria sia ancora scadente. Resta però alto il livello d'allerta. Suchi chiede l'attenzione immediata delle autorità.La situazione in ItaliaL'Italia è al secondo posto, dopo la Germania, per morti premature dovute all'inquinamento atmosferico, che nel 2019 ha provocato 49.900 decessi di bambini per esposizione alle polveri sottili (PM2.5). È quanto emerge dallo studio Impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico in Europa, realizzato dall'Aea, l'Agenzia europea dell'ambiente.Il rapporto presenta le stime aggiornate dell'impatto sulla salute degli europei nel 2019 di inquinanti come particolato fine, biossido di azoto, ozono troposferico.In tutti i 27 Stati membri dell’UE, nel 2019 sono ci sono stati:Rispetto all'anno precedente, il 2019 mostra una diminuzione delle morti premature attribuite all’inquinamento atmosferico nella UE.

