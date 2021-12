https://it.sputniknews.com/20211203/in-italia-cresce-loccupazione-a-ottobre-35mila-occupati-ma-sono-tutti-uomini-14026533.html

In Italia cresce l’occupazione a ottobre: +35mila occupati, ma sono tutti uomini

In Italia cresce l’occupazione a ottobre: +35mila occupati, ma sono tutti uomini

L’occupazione femminile è ferma al palo. Su base annuale si contano 390mila persone in più con un contratto di lavoro, prevalentemente da dipendente, calano... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T12:10+0100

2021-12-03T12:10+0100

2021-12-03T12:10+0100

lavoro

istat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12934182_282:94:1077:541_1920x0_80_0_0_7ba9c28816271d4245db5aaa250bd98c.jpg

La fotografia che l’Istituto nazionale di statistica riporta dell’Italia del lavoro ha luci e ombre: da un lato, a ottobre 2021, si contano 22,985 milioni di occupati, con un aumento di 35mila unità su settembre, elemento sicuramente positivo, dall’altro, rileva l’Istat, si tratta soltanto di lavoratori maschi. L’occupazione femminile è rimasta ferma al palo.Il dato sugli uomini che trovano lavoro riguarda persone tra i 15-24 anni e gli ultracinquantenni.Crescono gli occupati, ma sono meno del pre-pandemiaL’Istat riporta, anche, che, su base annuale, gli occupati in Italia sono aumentati di 390mila unità, rispetto a ottobre 2020. Anche in questo caso, la maggior parte di coloro che hanno trovato lavoro è relativa agli uomini: +271mila. Per le donne, su base annua, si contano 118mila occupati in più, rispetto a ottobre dell’anno scorso.Sempre meno lavoro indipendenteComplessivamente, il tasso di occupazione è al 58,6% e la ripresa è legata esclusivamente alla crescita di posti di lavoro dipendente. Di conseguenza, scende il lavoro indipendente, -9.000 unità a ottobre, per un totale di 4,920 milioni.Si contano 132mila unità in meno su ottobre 2020. A gennaio 2020, prima della pandemia, gli indipendenti erano 5,267 milioni, quindi oltre 270mila più di ottobre 2021, mentre prima della crisi economica del 2008, a ottobre 2007, erano un milione in più (5,9 milioni).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lavoro, istat