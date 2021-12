https://it.sputniknews.com/20211203/il-nuovo-governo-norvegese-intende-restringere-il-traffico-della-nato-vicino-alla-russia-14026349.html

Il nuovo governo norvegese intende restringere il traffico della NATO vicino alla Russia

Il nuovo governo norvegese intende restringere il traffico della NATO vicino alla Russia

Il partito laburista norvegese, salito al potere all'inizio di quest'anno dopo quasi un decennio di governo conservatore, vuole che gli aerei e le navi dei... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T19:21+0100

2021-12-03T19:21+0100

2021-12-03T19:21+0100

mondo

nato

norvegia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/10049421_21:0:1248:690_1920x0_80_0_0_20e34977e848ebd5c3ccfa8ecfeae0bc.jpg

La Huitfeldt ha affermato che è nell'interesse della Norvegia prendersi cura delle proprie aree più settentrionali, usando le forze armate nazionali come mezzo per bilanciare la deterrenza con la rassicurazione.“È importante per la Norvegia essere presente militarmente nelle nostre immediate vicinanze. Ma vicino al confine russo crediamo di poterla gestire al meglio da soli, con aerei norvegesi e fregate norvegesi. Per noi è fondamentale”, ha detto Anniken Huitfeldt al quotidiano Verdens Gang.Quando è stato chiesto direttamente se il governo volesse mantenere navi e aerei dagli Stati Uniti e dal Regno Unito a una maggiore distanza dalla Russia, Huitfeldt ha detto che cerca un dialogo con entrambi i paesi al riguardo, per salvaguardare gli interessi della Norvegia.Allo stesso tempo, il ministro ha azzardato che è importante per la Norvegia bilanciare la deterrenza con la rassicurazione, ammettendo la piena dipendenza del Paese dalle garanzie di sicurezza della NATO.La posizione non è dissimile da quella dell'ex comandante del quartier generale operativo delle forze armate Rune Jakobsen, che si è adoperato per criticare le navigazioni congiunte nel Mare di Barents fino alla zona economica della Russia.Queste presenze nel Mare di Barents sono oggetto di un nuovo libro del ricercatore della difesa e tenente colonnello Tormod Heier. Tra le altre cose, in questa sua opera, intitolata Uno stato marginale che va fuori strada, Heier afferma che la libertà d'azione norvegese nei confronti della Russia sarebbe stata indebolita, poiché la Norvegia è diventata più dipendente dagli Stati Uniti. Inoltre, il tenente colonnello sostiene che le autorità norvegesi dovrebbero assumersi almeno una parte della responsabilità dell'espansione militare russa nel nord.Nel 2020, due tornate di esercitazioni navali britanniche e americane nel Mare di Barents hanno ricevuto molta attenzione, soprattutto quando la fregata norvegese Thor Heyerdahl, accompagnata da navi britanniche e americane, ha navigato nella zona economica della Russia, ben al di fuori del confine marittimo del paese.Il governo norvegese, guidato dal primo ministro Jonas Gahr Støre, ha già annunciato la sua volontà di cercare di migliorare le relazioni con la Russia nel nord.Nell'ultimo decennio, il partenariato russo-norvegese, che risale a centinaia di anni fa e che è stato caratterizzato da una proficua cooperazione di vicinato e pacifico commercio, è stato minato da reciproci sviluppi militari, intercettazioni di caccia, accuse di spionaggio e un tono in generale più duro da parte sia dei politici che delle autorità della Difesa.

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, nato, norvegia, difesa