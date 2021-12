https://it.sputniknews.com/20211203/i-prezzi-del-gas-in-europa-diminuiscono-di-quasi-il-5-ora-1055-dollari-per-mille-metri-cubi-14032150.html

I prezzi del gas in Europa diminuiscono di quasi il 5%: ora 1.055 dollari per mille metri cubi

I prezzi del gas in Europa, all'apertura delle negoziazioni, sono diminuiti di quasi il cinque percento, secondo i dati della borsa ICE Futures. 03.12.2021, Sputnik Italia

I futures di gennaio sull'indice hub olandese TTF (Title Transfer Facility), il più grande mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale in Europa, sono stati scambiati a 1.060 dollari per mille metri cubi e, dopo pochi minuti, sono scesi a 1.055. Questo rappresenta il 4,8 percento al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno precedente, di 1.108 dollari.Secondo le stime, il prezzo medio dei futures per gennaio a novembre è sceso a 960 dollari per mille metri cubi, cioè 140 dollari (pari a quasi il 13%) in meno, rispetto allo stesso dato di ottobre. In calo anche il prezzo spot: i contratti per la consegna sono scesi del 2,6% a 1.095,2 dollari.Gli esperti hanno attribuito ciò al basso tasso di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterranei europei, all'offerta limitata dai principali fornitori e all'elevata domanda di gas naturale liquefatto in Asia.A novembre, dopo le notizie che Gazprom aveva iniziato a pompare gas nelle strutture UGS europee (stoccaggio di gas in sotterraneo), i prezzi sono scesi, per poi balzare nuovamente a salire sopra i 1.100 dollari alla notizia della sospensione della certificazione di Nord Stream-2 AG come operatore indipendente del gasdotto Nord Stream-2.

