https://it.sputniknews.com/20211203/germania-ministro-sanita-ad-interim-votera-contro-lobbligo-vaccinale-14031764.html

Germania, ministro Sanità ad interim voterà contro l'obbligo vaccinale

Germania, ministro Sanità ad interim voterà contro l'obbligo vaccinale

Il ministro della Sanità ad interim della Germania, Jens Spahn, ha dichiarato che non ha cambiato il proprio parere sulla questione della vaccinazione... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T13:36+0100

2021-12-03T13:36+0100

2021-12-03T13:50+0100

politica

coronavirus

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/14031629_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ded1a3b6f0bb23ecc5a79e3154826614.jpg

Questa settimana, il governo federale della Germania, congiuntamente con i governi regionali, ha convenuto che la questione sull'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale a livello nazionale sarà decisa dal Bundestag. Il cancelliere ad interim Angela Merkel ha affermato che la legge, se verrà approvata, potrebbe entrare in vigore dal febbraio 2022. La Merkel ha dichiarato che, se fosse un membro del Bundestag, avrebbe sostenuto il disegno di legge. Il cancelliere uscente non fa parte del nuovo governo federale dal 26 settembre, quando si è insediata la XX legislatura."Sapete che sono scettico riguardo ad un obbligo vaccinale generale. Mi sono già espresso sulla questione e il mio voto sarà coerente. Per quanto riguarda l'implementazione della legge, ci lavoreranno coloro che preparano il ddl", ha dichiarato Spahn in una conferenza stampa venerdì.Spahn ha più volte affermato di non sostenere l'idea di introdurre l'obbligo vaccinale, in quanto, a suo avviso, deve essere un "obbligo morale" e non legale.Al tempo stesso, ha criticato i no-vax, sottolineando che "la libertà non significa che ognuno possa fare ciò che vuole" e che esiste una responsabilità nei confronti della società.

https://it.sputniknews.com/20211201/ursula-von-der-leyen-apre-a-discussione-nella-ue-su-obbligo-vaccinale-contro-il-covid-14000308.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, coronavirus, vaccino, coronavirus nel mondo