Furbetti del Rdc, 62 denunciati a Bologna: 340.000 euro percepiti indebitamente

Individuati anche diversi soggetti legati alla criminalità organizzata.Nel complesso, gli indagati avrebbero intascato dall'INPS in maniera indebita una somma pari ad oltre 340.000 euro.Le Fiamme Gialle sono riuscite a bloccare l’ulteriore percezione dei contributi richiesti e non ancora erogati per oltre 210.000 euro.Inoltre,è stato accertato che tra gli indebiti beneficiari del reddito di cittadinanza erano presenti anche esponenti della criminalità organizzata.

