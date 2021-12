https://it.sputniknews.com/20211203/famiglia-draghi-bene-collettivo-essenziale-deve-essere-tutelato-dallo-stato-14033164.html

Famiglia, Draghi: "Bene collettivo essenziale, deve essere tutelato dallo Stato"

Famiglia, Draghi: "Bene collettivo essenziale, deve essere tutelato dallo Stato"

Il governo si impegna ad adottare politiche per la famiglia e aiutare le giovani coppie che intendono avere figli. Lo ha detto il premier alla Conferenza... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T15:49+0100

2021-12-03T15:49+0100

2021-12-03T15:49+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/14034176_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_5aec76c4dd32027049b0cf60cecb8ca6.jpg

“La famiglia è un bene collettivo essenziale per la crescita individuale e della società. Può e deve essere tutelato dallo Stato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento alla Conferenza nazionale sulla famiglia.“Dalle politiche per la famiglia – ha aggiunto – dipende, letteralmente, il nostro futuro. Il governo si è impegnato per rafforzarle, e continuerà a farlo. Per aiutare l’Italia di oggi, ma soprattutto quella di domani”.L'assegno unico per i figliIl premier si è soffermato sull'assegno unico per i figli, “la riforma principale attesa da molto tempo" per il sostegno alle famiglie.Si potrà fare richiesta a partire da gennaio.Gli aiuti alle giovani coppie“Per decidere di avere figli, i giovani hanno bisogno soprattutto di sicurezza e stabilità", ha aggiunto Draghi, ricordando i provvedimenti del governo per sostenere le giovani coppie che intendono avere figli.Tra i provvedimenti messi in campo dall'esecutivo per sostenere le giovani famiglie, Draghi elenca le agevolazioni per il mutuo per chi ha meno di 36 anni che "stanno aiutando circa 200mila giovani ad acquistare la prima abitazione.Le politiche a sostegno dei giovani e della famiglia verranno in parte sostenute dai fondi che l'Italia ha ottenuto dall'UE. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricorda il premier, sono stati investiti quasi 6 miliardi per rafforzare in maniera strutturale i servizi dell'infanzia e sostenere i genitori che lavorano.Per i prossimi 5 anni, Draghi annuncia 264mila nuovi posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, "un aumento di oltre il 70% rispetto a oggi", conclude.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia