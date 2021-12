https://it.sputniknews.com/20211203/eni-corre-sul-nucleare-green-raccolti-16-miliardi-per-il-progetto-di-fusione-magnetica-14027451.html

Eni corre sul nucleare green: raccolti 1,6 miliardi per il progetto di fusione magnetica

Eni corre sul nucleare green: raccolti 1,6 miliardi per il progetto di fusione magnetica

Il finanziamento della start-up Cfs vede anche l’aumento della quota da parte della società del cane a sei zampe, che ha investito altri 320 milioni di euro... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T10:42+0100

2021-12-03T10:42+0100

2021-12-03T10:42+0100

nucleare

eni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10236896_0:249:2000:1374_1920x0_80_0_0_1b4912a8d2cfc995cfc6a8d128ddd2b2.jpg

Ad appena tre mesi dallo storico esperimento sulla fusione magnetica, condotto dalla start-up CFS (Commonwealth Fusion Systems), società spin-out del Massachusetts Institute of Technology, di cui Eni è il maggiore azionista, il progetto vede un altro passo avanti.Nella raccolta di mercato, il progetto green ha ottenuto 1,6 miliardi di euro, che serviranno “per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete energia da fusione a confinamento magnetico”, previsto nel 2031, se il test 2025 andrà bene.Secondo fonti di mercato, citate da Repubblica, la raccolta comprenderebbe il 20% circa relativo alla quota Eni, che pertanto avrebbe investito 320 milioni di euro.La fusione nucleare greenA settembre, CFS ha condotto con successo il primo test al mondo del magnete con tecnologia superconduttiva HTS (HighTemperature Superconductors), che assicurerà il confinamento del plasma nel processo di fusione magnetica.Eni, prima società energetica a credere nella fusione nucleare, le attribuisce “un ruolo centrale tra le tecnologie per la decarbonizzazione”.La fusione a confinamento magnetico, tecnologia mai sperimentata e applicata a livello industriale finora, è una fonte energetica sicura, sostenibile e inesauribile, che riproduce i princìpi tramite i quali il Sole genera la propria energia, garantendone un'enorme quantità a zero emissioni e rappresentando una svolta nel percorso di decarbonizzazione.

https://it.sputniknews.com/20210908/eni-annuncia-la-fusione-green-e-sicura-successo-del-primo-test-per-lenergia-del-sole-12838010.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

nucleare, eni