https://it.sputniknews.com/20211203/covid-in-italia-brusaferro-curva-in-crescita-piu-colpiti-gli-under-30-14035153.html

Covid in Italia, Brusaferro: "Curva in crescita, più colpiti gli under 30"

Covid in Italia, Brusaferro: "Curva in crescita, più colpiti gli under 30"

In aumento i contagi nelle fasce d'età tra 20-30 anni e fra gli under 20, dove si registra una copertura inferiore di vaccinazione. 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T21:26+0100

2021-12-03T21:26+0100

2021-12-03T21:26+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/892/29/8922945_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4bd357407519d0fd23e6a2f41af9e23a.jpg

Il virus non molla l'Italia, che mostra una curva dei contagi in crescita, pur "in maniera più contenuta rispetto agli altri Paesi Ue". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. Numeri migliori fra gli over 80% con il 50% che ha completato la terza dose, mentre 3,5 milioni di italiani tra i 30 e 59 anni non ha iniziato il ciclo vaccinale. "Abbiamo una continua crescita dei casi sintomatici e delle ospedalizzazioni", spiega ancora Brusaferro. E' in aumento l'occupazione sia dei posti letto che quella delle terapie intensive.Il rapporto dell'Iss registra un aumento della pressione sugli ospedali, con il tasso di occupazione in terapia intensiva che passa dal 6,2% del 25 novembre al 7,3% del 2 dicembre, secondo le rilevazioni giornaliere del Ministero della Salute.In crescita anche il tasso di occupazione in area medica a livello nazionale, che sale al al 9,1% del 2 dicembre contro l'8,1% del 25 novembre, secondo le rilevazioni giornaliere del Ministero della Salute.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia