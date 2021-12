https://it.sputniknews.com/20211203/covid-in-francia-ministro-della-salute-atteso-il-picco-a-gennaio-14028928.html

Covid in Francia, ministro della Salute: atteso il picco a gennaio

Covid in Francia, ministro della Salute: atteso il picco a gennaio

Sono aumentati a nove i casi di variante Omicron nel Paese, secondo l'ultimo rapporto aggiornato a venerdì mattina dal ministero della Salute. 03.12.2021, Sputnik Italia

Aumentano le segnalazioni di contagio per variante Omicron in Francia. Il rapporto aggiornato ad oggi del ministero della Salute conferma in totale 9 casi, ma la Delta resta la variante dominante. Il picco dei contagi arriverà probabilmente a gennaio, ha annunciato il ministro della Salute Oliver Veran.A gennaio potrebbe esserci “un numero molto elevato di malati gravi”, prevede il ministro in base ai modelli dell'Institut Pasteur sul tasso di aumento della contaminazione. Lo scenario che può però “completamente” cambiare con l'accelerazione delle terze dosi con il ripristino del distanziamento sociale.Verso nuove restrizioniNon si arresta la diffusione dei contagi in Francia, che ieri ha registrato 48.416 nuovi casi e 103 morti in 24 ore, secondo la Santé France. Mercoledì i contagi erano 49.610.Il Covid torna a colpire le scuole, ostacolando il normale svolgimento dell'attività didattica. Questa settimana sono state messe in quarantena 4.578 classi, pari allo 0,9% nel Paese, in calo della metà rispetto alla settimana prima, per via di un nuovo protocollo.I numeri dell'epidemia non fanno esclude nuove restrizioni. Lunedì Emmanuel Macron terrà un nuovo Consiglio per la difesa della salute.

