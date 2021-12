https://it.sputniknews.com/20211203/covid-di-maio-siamo-pronti-a-qualsiasi-misura-per-evitare-nuove-chiusure-14036187.html

Covid, Di Maio: “Siamo pronti a qualsiasi misura per evitare nuove chiusure”

Il ministro degli Esteri ha sottolineato che sarà necessario implementare tutte le possibili misure che verranno messe sul tavolo dalla comunità scientifica... 03.12.2021, Sputnik Italia

È categorico il ministro degli Esteri Luigi Di Maio quando, a margine dei Rome Med Dialogues in corso nella Capitale, dice che per evitare chiusure si farà tutto quanto è necessario e verranno adottate “tutte le misure che la comunità scientifica proporrà”.Una presa di posizione netta per non perdere i traguardi raggiunti, stabilizzando i contagi in vista di Natale e iniziando a farli “calare”.L’Italia è in posizione di vantaggio rispetto ad altriIl ministro ha proseguito analizzando la situazione di altri Paesi e il peggioramento della pandemia in diverse aree del mondo e d’Europa.E Di Maio ha voluto ricordare "le polemiche di quando abbiamo stabilito che il green pass era obbligatorio sui luoghi di lavoro" e “si diceva che l'Italia aveva le misure più rigide di tutto il mondo”, ma “guardate cosa sta avvenendo ora intorno a noi”, ha aggiunto facendo riferimento ad Austria e Germania.Di Maio ha sottolineato come l'Italia, grazie alla campagna vaccinale e a quella di richiamo si trovi attualmente in una situazione di vantaggio rispetto ai vicini europei, ma ha invitato a non abbassare la guardia.

