Conferenza Rome Med, Draghi sui migranti: "Serve un maggior coinvolgimento di tutti i Paesi europei"

Il premier ha parlato a margine dell'annuale conferenza sui Dialoghi Mediterranei di Roma. 03.12.2021, Sputnik Italia

"Proteggere i più deboli con cordoni umanitari dai paesi più vulnerabili e rafforzare i flussi legali che sono una risorsa e non una minaccia per la nostra società".Con queste parole, Mario Draghi è intervenuto sul tema migranti nel corso della Conferenza Rome Med-Mediterranean Dialogues.Il premier, menzionando gli importanti numeri legati all'immigrazione che hanno caratterizzato quest'anno, ha ricordato che spesso i flussi di migranti "hanno origine lontano dal mare" e che l'Italia, anche per questo motivo, non ha la possibilità, da sola, di "controllare i movimenti migratori".La questione libicaIn merito a quanto sta accadendo in Libia, il presidente del Consiglio ha quindi confermato che l'Italia "sostiene con convinzione il processo di transizione politica e di pacificazione della Libia", sottolineando come La conferenza di Parigi del 12 novembre scorso, co-presieduta da Italia, Francia, Germania, Libia e Nazioni Unite, "ha riaffermato l'unità della comunità internazionale intorno a questo obiettivo e ha confermato che solo un processo a guida libica potrà portare a una soluzione piena e duratura della crisi nel Paese".Arriva poi il riferimento alle elezioni del prossimo 24 dicembre, che Draghi definisce "un appuntamento cruciale per i cittadini libici e per il futuro della democrazia nel Paese".Il premier ha quindi lanciato un appello, affinche le elezioni possano essere "libere, eque, credibili e inclusive"."Soltanto così le istituzioni libiche risulteranno solide e legittimate democraticamente. Ciò faciliterà il ritiro dei mercenari e dei combattenti stranieri".Mediterraneo crocevia del mondoIn conclusione, Draghi ha rimarcato la centralità del Mediterraneo e ha definito la Conferenza Rome Med-Mediterranean Dialogues "l’occasione per rafforzare la cooperazione regionale in un’area da sempre fondamentale" per l'Italia."La Conferenza Il Mediterraneo non è soltanto un mare o, come si diceva un tempo, un’espressione geografica. Oggi, come in passato, è un insieme di legami, sociali, economici, culturali. Grazie a mercanti e marinai, artisti e viaggiatori che, soprattutto nelle città portuali, hanno portato nuove conoscenze e preservato antiche usanze. Idee e identità sopravvissute anche alle guerre e alle divisioni politiche. Il Mediterraneo è un crocevia del mondo", ha concluso il presidente del Consiglio.

