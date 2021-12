https://it.sputniknews.com/20211203/colle-salvini-un-presidente-senza-tessera-del-pd-sara-il-regalo-che-faremo-agli-italiani-14032630.html

Colle, Salvini: "Un presidente senza tessera del PD sarà il regalo che faremo agli italiani"

Colle, Salvini: "Un presidente senza tessera del PD sarà il regalo che faremo agli italiani"

Un presidente "equidistante" è l'obiettivo della Lega per il Quirinale. Salvini: "Ci stiamo lavorando". 03.12.2021, Sputnik Italia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea dell'Udc in corso a Roma, parla dell'elezione del Capo dello Stato e dice di avere "già più di un’idea, stiamo lavorando, sto lavorando, sto coordinando e incontrando, ovviamente non ve lo racconto”.Salvini prende atto della volontà di Sergio Mattarella di non proseguire con un secondo mandato e punta ad una figura nuova. L'obiettivo della Lega è un presidente con un profilo non divisivo e "senza tessera del Pd in tasca”.Priorità al taglio delle bolletteDurante il suo intervento in assemblea, Salvini si è soffermato su alcuni temi ritenuti prioritari. Tra questi, gli aumenti energetici delle utenze costituiscono un'istanza di particolare urgenza per il Carroccio.Utero in affittoSalvini ha poi annunciato una legge da presentare a firma congiunta per rendere reato la pratica dell'utero in affitto.

