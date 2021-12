https://it.sputniknews.com/20211203/biden-gli-usa-pronti-ad-una-serie-di-misure-per-scongiurare-aggressione-russa-contro-lucraina-14037037.html

Biden: gli USA pronti ad una serie di misure per scongiurare aggressione russa contro l'Ucraina

Biden: gli USA pronti ad una serie di misure per scongiurare aggressione russa contro l'Ucraina

L'amministrazione degli Stati Uniti sta preparando una serie di iniziative complesse volta a prevenire una possibile aggressione russa contro l'Ucraina, ha... 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T19:55+0100

2021-12-03T19:55+0100

2021-12-03T19:55+0100

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/13723153_0:0:2473:1392_1920x0_80_0_0_d64040ab5906420405434289c6cf9833.jpg

"Quello di cui mi sto occupando è la preparazione della serie di iniziative complesse che ritengo più completa e dettagliata per rendere molto, molto difficile per Putin quello che le persone temono", ha detto Biden, rispondendo a una domanda su quali misure intende adottare la sua amministrazione alla luce dell'attuale situazione al confine russo-ucraino. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato trasmesso in diretta dalla Casa Bianca.La Russia ha più volte respinto le accuse di "azioni aggressive" da parte dell'Occidente e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno e non intende attaccare nessuno, e le dichiarazioni sull'"aggressione russa" vengono usate come scusa per schierare maggior numero di mezzi militari della NATO vicino ai confini russi. Il ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva osservato che le dichiarazioni dell'Occidente sull' "aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono sia ridicole che pericolose.Allo stesso tempo, Kiev e i paesi occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per la presunta intensificazione delle "azioni aggressive" da parte della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, ha affermato che la Russia sta spostando le truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione. Il portavoce ha aggiunto che ciò non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

https://it.sputniknews.com/20211122/telefonata-tra-draghi-e-putin-focus-su-crisi-migratoria-al-confine-polacco-ucraina-e-costo-energia-13866338.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa