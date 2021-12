https://it.sputniknews.com/20211203/berlusconi-il-governo-draghi-deve-durare-fino-alle-elezioni-del-2023-14032060.html

Berlusconi: "Il governo Draghi deve durare fino alle elezioni del 2023"

Berlusconi: "Il governo Draghi deve durare fino alle elezioni del 2023"

03.12.2021

Per il leader azzurro, l'esecutivo di Mario Draghi resta un'eccezione necessaria a mantenere il Paese coeso durante il difficile e lungo periodo della pandemia... 03.12.2021, Sputnik Italia

"Il governo Draghi, da noi fortemente voluto, deve andare avanti tutto il tempo necessario, fino alle elezioni del 2023, ma è destinata a rimanere un'eccezione, giustificata dall'emergenza". Questo il messaggio di Silvio Berlusconi inviato all'assemblea nazionale dell'Udc.Nella lettera letta dal numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, il leader azzurro esprime ancora una volta il sostegno incondizionato del partito al premier Draghi, nell'ottica di portare fuori il Paese dalla crisi sanitaria dovuta al Covid.L'ex premier riconosce alle forze d'opposizione di "contribuire in modo responsabile al difficile compito di far uscire il Paese dall'emergenza in cui era sprofondato" e auspica che l'esperienza del governo Draghi delinei un sistema politico in cui "non ci sia più spazio per la "demonizzazione dell'avversario"."L'esperienza del governo Draghi deve servire anche a questo: a delineare un futuro nel quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si rispettino ed abbiano in comune un forte senso di appartenenza alla nazione e alla sue istituzioni", conclude.

