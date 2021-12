https://it.sputniknews.com/20211203/austria-karl-nehammer-nuovo-leader-del-partito-popolare-e-candidato-cancelliere-14031371.html

Austria, Karl Nehammer nuovo leader del Partito popolare e candidato cancelliere

Austria, Karl Nehammer nuovo leader del Partito popolare e candidato cancelliere

Nehammer va a succedere ad Alexander Schallenberg, nominato dopo le dimissioni di Sebastian Kurz nello scorso ottobre. 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T12:51+0100

2021-12-03T12:51+0100

2021-12-03T12:51+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/14031347_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_1b8fa9e56764917a97bdf8ac88cd65e3.jpg

Il ministro dell'Interno austriaco Karl Nehammer ha annunciato di essere stato nominato nuovo leader del Partito popolare austriaco e candidato alla carica di cancelliere.Il politico ha aggiunto che ora avrà consultazioni con il presidente federale Alexander Van der Bellen in merito alla sua candidatura per la carica."Posso informarvi del fatto che sono stato nominato all'unanimità leader del Partito popolare austriaco e, allo stesso tempo, candidato alla carica di cancelliere per le consultazioni con il presidente federale", ha detto ai giornalisti.Nehammer ha poi rivelato di aver proposto Alexander Schallenberg, che è l'attuale cancelliere, come nuovo ministro degli esteri.All'inizio di questa settimana, invece, l'ex cancelliere Kurz aveva dichiarato che avrebbe lasciato la politica, ma ha aggiunto che intende "dimostrare in tribunale" che le accuse contro di lui sono infondate.

https://it.sputniknews.com/20211202/austria-cancelliere-schallenberg-verso-dimissioni-pronto-a-sostituirlo-il-ministro-degli-interni-14023287.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo