Variante Omicron, Farnesina in campo per assistere gli italiani bloccati all'estero

Il ministero degli Esteri è intervenuto con una nota, in cui segnala l'attivazione e l'impegno per riportare in patria i connazionali rimasti bloccati in Africa a seguito della cancellazione di diversi voli, dopo la scoperta della variante Omicron.La Farnesina segnala che, proprio in queste ore, "oltre 200 italiani hanno potuto prenotare voli (...) e stanno facendo rientro in Italia".Proprio con il Marocco sono stati predisposti collegamenti aerei e via mare, per facilitare il ritorno in patria dei connazionali bloccati, prosegue la nota.Ma l'attenzione dell'Unità di crisi del ministero non è limitata solo all'Africa, si conclude nella nota."Sta inoltre monitorando l’evolversi della diffusione Omicron in altre aree del mondo, per intervenire in caso di necessità a sostegno dei connazionali”.In precedenza, l'Oms si era schierata contro le limitazioni ai viaggi, sostenendo che queste misure non fermano il virus.

