Uomo armato costringe la polizia ad isolare il palazzo dell'Onu a New York - Foto, Video

Uomo armato costringe la polizia ad isolare il palazzo dell'Onu a New York - Foto, Video

Le forze dell'ordine hanno circondato il quartier generale delle Nazioni Unite in quanto si aggira nella zona un uomo con un'arma da fuoco, ha riferito il... 02.12.2021, Sputnik Italia

Aggiornamento: l'uomo con un'arma da fuoco è stato fermato dalla polizia, secondo le ultime informazioni.La First Avenue e le vie che circondano la sede delle Nazioni Unite sono state chiuse al traffico e un elicottero sorvola l'edificio nel centro di Manhattan.Le autorità hanno invitato il personale impiegato all'Onu a rifugiarsi in un luogo sicuro mentre è in corso l'operazione di polizia per neutralizzare la minaccia.Allo stesso tempo la polizia di New York fa sapere che non c'è nessuna minaccia per le persone al quartier generale delle Nazioni Unite per la presenza dell'uomo armato.Il corrispondente di Sputnik presente sul posto ha scattato una foto al presunto aggressore.Nessun membro dello staff delle Nazioni Unite è in pericolo e la polizia sta continuando a negoziare con l'uomo armato presso il Palazzo di Vetro, ha fatto sapere l'Onu.

