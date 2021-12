https://it.sputniknews.com/20211202/ue-italia-prima-per-evasione-delliva-30-miliardi-bruciati-nel-2019-14023884.html

Ue, Italia prima per evasione dell'Iva: 30 miliardi bruciati nel 2019

Ue, Italia prima per evasione dell'Iva: 30 miliardi bruciati nel 2019

Ammontano a 134 miliardi di euro i mancati incassi dell'Iva in Europa nel 2019. Italia prima in classifica con 30 miliardi persi.

L’Italia è maglia nera in Europa per l’evasione dell’Iva. Lo dice l’ultimo rapporto della Commissione europea in cui si certifica come l’Italia nel 2019 abbia perso oltre 30 miliardi di entrate a causa proprio dei mancati versamenti.Il nostro Paese, come si legge sul sito dell’agenzia Agi, è invece quinto in Europa in termini di divario, al 21,3 per cento, tra il gettito previsto e quello effettivamente riscosso. Prima di noi ci sono la Romania con il 34,9 per cento, la Grecia con il 25,8 per cento e Malta con il 23,5 per cento. Dopo di noi c’è la Germania, con 23 miliardi.Oltre a frode e evasione, tra i motivi dei mancati incassi ci sono fallimenti, insolvenze e irregolarità amministrative.Il dato, nel complesso, è comunque positivo rispetto all’anno precedente con un calo del divario di circa 7 miliardi negli Stati membri. Ancora non è chiaro, però, l’impatto che ha avuto la pandemia sulle entrate relative al 2020.“Le cifre di quest'anno – ha reso noto l’ex premier italiano - corrispondono a una perdita superiore a 4mila euro al secondo"."Si tratta di perdite inaccettabili per i bilanci nazionali, - ha detto - e costringono i cittadini e le imprese a recuperare il disavanzo con altre imposte per finanziare servizi pubblici fondamentali”.

