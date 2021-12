https://it.sputniknews.com/20211202/trovato-anticorpo-che-neutralizza-tutte-le-varianti-covid-14008835.html

Trovato anticorpo che neutralizza tutte le varianti Covid

Gli scienziati cinesi affermano di aver isolato un anticorpo in grado di neutralizzare efficacemente tutti i ceppi di Covid-19, facendo riferimento ai... 02.12.2021, Sputnik Italia

In uno studio pubblicato martedì su bioRxiv, archivio online gratuito di articoli in versione preprint dedicato alla biologia e alle scienze della vita, gli scienziati cinesi di una varietà di istituzioni, tra cui l’Università Sun Yat-sen di Guangzhou e l’Università Zhejiang di Hangzhou, hanno sostenuto di aver individuato un anticorpo capace di neutralizzare tutte le varianti di Covid-19.Gli autori affermano che l'anticorpo monoclonale 35B5 avrebbe dimostrato in studi sia in vitro, cioè in provette di laboratorio, che in vivo, specificatamente su topi transgenici, una chiara capacità di contrastare il Covid-19 originario e tutte le sue varianti di interesse, comprese la Delta, altamente mutata e responsabile delle principali ondate di infezione in tutto il mondo, da quando è emersa per la prima volta in India all'inizio di quest'anno, e la Omicron, l’ultima variante emersa e della quale non è ancora nota la pericolosità potenziale.In buona sostanza, il 35B5 prende di mira una parte unica del virus che rimane invariata anche dopo una qualsivoglia mutazione.Secondo gli scienziati, questa capacità di andare a contrastare una parte specifica del virus che non è mutabile potrebbe essere sfruttata per progettare un nuovo vaccino universale contro il SARS-CoV-2, che permetta di non temerne più le mutazioni.

