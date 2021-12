https://it.sputniknews.com/20211202/suicidio-assistito-la-camera-approva-larticolo-principale-del-decreto-legge-14019800.html

Suicidio assistito, la Camera approva l’articolo principale del decreto legge

La scorsa notte, le commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato l’articolo 3 del disegno di legge sul suicidio assistito, che viene considerato la... 02.12.2021, Sputnik Italia

Con questa norma si stabiliscono le condizioni necessarie per accedere alla morte volontaria, assistita dal sistema sanitario nazionale.Il Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è però molto cauto e su Twitter scrive che è ancora presto per sapere se il Parlamento ha davvero intenzione di approvare la normativa.Cosa dice l’articolo 3 sul suicidio assistito?L’articolo 3 del decreto legge sul suicidio assistito prevede:“Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere, di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. Tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile e a prognosi infausta e oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che trovano assolutamente intollerabili;b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente”.Di fatto, non tutti quelli che vorrebbero morire potranno chiedere di morire.

