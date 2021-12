https://it.sputniknews.com/20211202/sondaggio-demopolis-ecco-quanti-italiani-a-favore-di-draghi-saldo-al-governo-14007339.html

Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Demopolis, istituto diretto da Paolo Vento, che "analizza le dinamiche sociali, politiche ed economiche del Paese, realizzando studi, indagini e progetti di ricerca qualitativa e quantitativa", per citare l'istituto stesso, si delinea un quadro politico interessante nella Penisola: intanto, se si dovesse andare ad elezioni anticipate, il Pd sarebbe saldo al primo posto, seguito, come visto in questi giorni, da Fdi.Su 1.800 persone toccate dal sondaggio, ben il 56% vede Mario Draghi come figura di riferimento, indicandolo nelle preferenze che lo vedono alla Guida di governo fino al 2023. Il 21% si schiera a favore di un Mario Draghi al Quirinale, cosa che aprirebbe però alle elezioni anticipate, dato il vuoto di governo che ne deriverebbe.Le figure politiche che escono dal sondaggio come più amate dal popolo italiano sono: Sergio Mattarella, a quota 67%; ancora il premier Mario Draghi, con un 62%; e, al terzo posto, l'ex premier Giuseppe Conte, con un 41%. A seguire, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a quota 38%. Sorpresa per il dato su Silvio Berlusconi, a quota 31%, a pari merito con Matteo Salvini.Il quadro che esce dal sondaggio nei confronti della situazione dei partiti è il seguente:

