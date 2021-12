https://it.sputniknews.com/20211202/sfuma-il-progetto-del-gruppo-sovranista-in-europa-14020212.html

Sfuma il progetto del gruppo "sovranista" in Europa

I conservatori europei presentano il proprio candidato alla guida dell'Europarlamento per il rinnovo delle cariche di metà legislatura, chiudendo al progetto di Matteo Salvini. La Lega: "Superare egoismi e paure".

Per un unico gruppo sovranista europeo bisognerà ancora attendere. Il progetto di Matteo Salvini, per ora, è “congelato”.A mettere una pietra sopra al piano del leader leghista sono i polacchi di Diritto e Giustizia (Pis), il partito del premier Mateusz Morawiecki.Il gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti (Ecr), infatti, ha espresso un proprio candidato per la guida del Parlamento europeo. Si tratta del deputato polacco Kosma Zlotowski. Come co-presidenti sono stati confermati, invece, Raffaele Fitto, di Fratelli d’Italia, e Ryszard Antoni Legutko, del PiS.In un comunicato, ripreso da Repubblica, la Lega parla di “egoismi e paure, sia partitici che nazionali” che devono essere superati. Sempre secondo lo stesso quotidiano, i conservatori europei, incluso Fratelli d’Italia, sarebbero disponibili alla collaborazione con gli altri partiti di destra in Europa. Ma il gruppo presieduto da Giorgia Meloni non è intenzionato a sciogliersi.Salvini, da parte sua, ha scelto di rinunciare ad andare a Varsavia, ospite di Morawiecki, per il vertice che avrebbe dovuto sancire la nascita della nuova alleanza. La federazione “sovranista”, insomma, può aspettare.La mano tesa del PpeSe i polacchi chiudono, almeno temporaneamente, al progetto della Lega, ad aprire al partito di Matteo Salvini è il Ppe, con Antonio Tajani.L’ex presidente del Parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, citato dall’Ansa, ha assicurato che farà tutto il possibile per favorire un avvicinamento tra leghisti e popolari europei.“Se qualcuno, e penso alla Lega, decidesse di volersi avvicinare al Ppe faremo tutto ciò che è possibile per aiutare questo avvicinamento”, ha detto ai giornalisti. “Finora Salvini – chiarisce - non l'ha richiesto. Comunque noi siamo pronti a fare il necessario per rinforzare uno schieramento liberale, cristiano, riformista, europeista".

