Trump, la Cina potrebbe aggredire Taiwan dopo le Olimpiadi invernali di Pechino

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto un'ambigua previsione personale, riguardante le reali intenzioni della Cina su Taiwan, durante... 02.12.2021, Sputnik Italia

In un'intervista con l’ex eurodeputato britannico, Nigel Farage, ora in veste di presentatore per il canale britannico GBNnews, Trump ha parlato di come vede l'America in sua assenza e della sua percezione di un aumento dell'aggressione da parte di Pechino. Quando gli è stato chiesto da Farage che ruolo egli ritenga abbia ora l'America, l’ex presidente ha risposto duramente:Il 45° comandante in capo ha elaborato la sua convinzione, secondo la quale gli Stati Uniti non sarebbero più rispettati, indicando quello che ha suggerito essere un cambiamento nel comportamento di Pechino nei confronti di Taipei da quando lui ha lasciato l'incarico.L'esercito cinese è tuttavia volato nello spazio aereo di Taiwan durante la sua presidenza in due occasioni, entrambe nel settembre 2020. Sostenendo che ci sia stato un cambiamento nel comportamento della Cina nei confronti di Taiwan dopo di lui, Trump ha poi insinuato che Pechino avrebbe presto fatto una mossa militare su Taipei.

