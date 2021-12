https://it.sputniknews.com/20211202/sanita-del-veneto-dice-basta-ai-tamponi-per-i-no-vax-14019365.html

Sanità del Veneto dice basta ai tamponi per i no-vax

Sanità del Veneto dice basta ai tamponi per i no-vax

Questa decisione rientra nell'ambito dell'indicazione generale di incentivare la gente a vaccinarsi, così come serve per potenziare il personale addetto alla... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T17:48+0100

2021-12-02T17:48+0100

2021-12-02T17:59+0100

italia

veneto

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/9792615_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_7635ed59c66a53992858de0d923f889b.jpg

D'ora in avanti, le Ulss della regione Veneto faranno i tamponi solo alle categorie a rischio e a chi mostra i sintomi del Covid: per ottenere il green pass, chi non vuole vaccinarsi dovrà rivolgersi o a cliniche private o recarsi in farmacia.Sul tema si era espresso qualche giorno fa il governatore leghista della regione Luca Zaia, che aveva sostenuto l'impossibilità di garantire in pieno attività ordinarie e nuove funzioni per la pandemia, nonostante i 61mila addetti alla sanità regionale.La prima Ulss veneta a tagliare il servizio dei tamponi è quella 6 Euganea.A sua volta, il direttore generale di Serenissima, Edgardo Contato, ha incontrato i direttori dei servizi ospedalieri e territoriali, ribadendo lo stesso concetto: la priorità è stimolare la campagna di vaccinazione.Da qualche giorno il Veneto risulta essere la regione col maggior numero di nuovi casi: nel bollettino di ieri erano stati segnalati 2.656 contagi, 153 in più della Lombardia.

https://it.sputniknews.com/20211201/leuropa-verso-lobbligo-vaccinale-ecco-i-paesi-che-lo-introdurranno-13993641.html

italia

veneto

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, veneto, coronavirus in italia, vaccinazione in italia