Russia, nelle Isole Curili in servizio le unità dei complessi missilistici "Bastion" - Video

Il personale del sistema missilistico costiero "Bastion" è entrato in servizio per la prima volta sull'isola di Matua, ha riferito l'ufficio stampa del... 02.12.2021, Sputnik Italia

Uomini, unità ed equipaggiamenti sono giunti sul posto grazie alle grandi navi da sbarco della Flottiglia Primorsk delle diverse forze della flotta del Pacifico.Gli specialisti hanno già installato le attrezzature e le strutture di stoccaggio e hanno anche preparato gli accessi alle posizioni di lancio. I militari hanno preso servizio.Matua è un'isola nel gruppo centrale della Grande Cresta delle Isole Curili. Amministrativamente fa parte del distretto urbano Severo-Kurilskiy della regione di Sakhalin. Ha svolto un ruolo strategicamente importante durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo una delle più grandi basi navali giapponesi. L'area occupa una superficie 52 chilometri quadrati.Il sistema missilistico costiero "Bastion" con il missile da crociera anti-nave a ricerca supersonico unificato "Yakhont" ("Onyx") è progettato per distruggere navi di superficie di varie classi e tipi da forze anfibie, convogli, gruppi di attacco di navi e portaerei, come così come singole navi in condizioni di fuoco intenso e contromisure elettroniche.

