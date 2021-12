https://it.sputniknews.com/20211202/roma-da-sabato-mascherine-nelle-vie-dello-shopping-e-in-luoghi-affollati-14007788.html

Roma, da sabato mascherine nelle vie dello shopping e in luoghi affollati

L'obbligo scatta a partire da questo sabato nelle vie del centro e nei luoghi affollati. L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri resterà in vigore... 02.12.2021, Sputnik Italia

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'obbligo di indossare le mascherine di protezione all'aperto in tutte le vie dello shopping capitolino e in tutti i luoghi pubblici di elevata affluenza, ove cioè non sia possibile garantire un "consono distanziamento sociale".I bambini al di sotto dei 6 anni sono esclusi dall'ordinanza, come in precedenza, come anche le persone "impegnate in attività sportiva" e le persone con disabilità.La questura di Roma, dopo attenta analisi, ha individuato una serie di aree che verranno interessate dall'ordinanza. In particolare, le vie sono quelle del Tridente, nel centro storico, dalla nota via Ripetta, via del Babuino, piazza di San Silvestro e del Parlamento, piazza di Spagna, piazza del Popolo, piazza di San Lorenzo in Lucina, via della Croce via dei Condotti, largo Chigi, largo Goldoni, via Borgognona e via Frattina.L'Amministrazione della Capitale rende, inoltre, noto che l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto riguarda tutti quei luoghi, eventi ed occasioni di elevato affollamento, in cui non è possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale e che le forze dell'ordine rafforzeranno i controlli per far rispettare tali norme di sicurezza.Intanto, simili misure necessarie al contenimento sono state adottate a Roma Frascati, in vigore fino al 9 gennaio 2022, e, in precedenza, a Roma Fiumicino, dove si era espresso così il sindaco della cittadina del litorale Laziale:

