Per ottenere green pass no-vax cerca di farsi inoculare vaccino su braccio in silicone: denunciato

L'incredibile episodio con protagonista un 50enne è avvenuto a Biella. 02.12.2021, Sputnik Italia

Pur di ottenere il green pass mediante vaccinazione al posto dei costosi e fastidiosi tamponi, un no-vax di Biella, in Piemonte, ha escogitato un piano surreale, quasi da film: credendo di poter ingannare gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione, si è presentato rivestito con una protesi in silicone, su cui voleva che gli venisse somministrata la prima dose del siero anti-Covid.Tuttavia non è andata bene per il fervente no-vax 50enne: nonostante il braccio finto fosse dello stesso colore della pelle dell'uomo l’operatrice sanitaria ha notato al tatto qualcosa di strano, chiedendo pertanto di mostrare l'intero braccio. Di fronte all'evidenza, ha cercato di convincere l'addetta dell'hub vaccinale a far finta di nulla, ma alla fine le uniche cose che ha ottenuto sono una denuncia ai carabinieri e la promessa dell'Asl di essere segnalato alla Procura.Hanno commentato l'episodio il governatore della regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

