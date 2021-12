https://it.sputniknews.com/20211202/norvegia-direttore-sanitario-tre-dosi-forse-non-sono-sufficienti-potrebbero-servirne-quattro-14014379.html

Norvegia, direttore sanitario: tre dosi forse non sono sufficienti, potrebbero servirne quattro

Sebbene l'attuale definizione norvegese di "completamente vaccinato" significhi ancora due iniezioni, questo potrebbe cambiare, se il nuovo ceppo Omicron... 02.12.2021, Sputnik Italia

Il direttore sanitario norvegese Bjørn Guldvog ha sostenuto che tre dosi del vaccino anti COVID potrebbero non essere sufficienti e una quarta potrebbe essere necessaria già questa primavera.L'obiettivo attuale del governo è che l'intera popolazione adulta ottenga il cosiddetto richiamo prima di Pasqua, ma il direttore sanitario Bjørn Guldvog non è affatto certo che questa sarà l'ultima dose di cui le persone avranno bisogno.Tra i timori che la nuova variante Omicron possa diventare dominante, i produttori di vaccini stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di nuove dosi mirate specificamente a sconfiggere la nuova variante."Penso che lo faranno e che i nuovi vaccini inizieranno a essere disponibili da marzo ad aprile", ha detto Guldvog, che tuttavia, ha sottolineato come sia tutt’altro che certo che tali vaccini potranno essere disponibili nel suo paese già a marzo o aprile."Pertanto, dipendiamo dall'avere un buon tasso di vaccinazione con quelli che già abbiamo", ha sostenuto Guldvog.Bjørn Guldvog ha sottolineato che è presumibile che il nuovo ceppo possa portare alla reintroduzione di alcune restrizioni, ma è improbabile che possa portare a veri e propri nuovi lockdown.Ad oggi, l'87,8 percento di tutti i norvegesi adulti è stato vaccinato con due iniezioni. Tuttavia, nonostante l'alto livello di vaccinazione, le infezioni da COVID-19 in Norvegia sono attualmente al loro apice, con un record di 4.045 casi registrati nelle ultime 24 ore e 38 decessi, secondo l'ultimo bollettino.In tutto, dall’inizio della pandemia, il paese scandinavo, di appena 5,2 milioni di abitanti, ha registrato circa 268.000 infezioni e 1.092 decessi correlati al coronavirus.

