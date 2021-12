Nicaragua: marcia dei preservativi contro l'AIDS - Video

https://it.sputniknews.com/20211202/nicaragua-marcia-dei-preservativi-contro-laids---video--14021474.html

Mercoledì, decine di attivisti hanno marciato per le strade di Managua, la capitale del Nicaragua, in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS, indetta... 02.12.2021, Sputnik Italia

I dimostranti, con in mano le bandiere arcobaleno, cartelli con le scritte "proteggiti dall'AIDS" e le figure di preservativi sorridenti, hanno sfilato per le strade della città, celebrando i progressi che il Paese ha compiuto nella lotta contro la malattia. Secondo il Ministero della Salute del Nicaragua (Minsa), quest'anno il Nicaragua ha registrato 852 nuovi casi di HIV/AIDS, con un tasso di almeno 3 persone infette al giorno, secondo i rapporti. La scorsa settimana, il Parlamento del Paese ha approvato la legge per la promozione, la protezione e la difesa dei diritti umani di fronte all'HIV e all'AIDS per la sua prevenzione e cura.

