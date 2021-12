https://it.sputniknews.com/20211202/napoli-la-guardia-di-finanza-scopre-una-fabbrica-di-fuochi-dartificio-clandestina-14008205.html

Napoli, la guardia di finanza scopre una fabbrica di fuochi d'artificio clandestina

Sequestro record: quasi 5 quintali di polvere pirica, potenzialmente pericolosa e 1 tonnellata di fuochi d'artificio già pronti per essere venduti. 3 gli... 02.12.2021, Sputnik Italia

Siamo a Piazzolla di Nola, in provincia di Napoli. Gli uomini della guardia di finanza hanno scoperto, e bloccato, una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio.La produzione clandestina era stata avviata in una zona rurale, dove in un capannone gli uomini della guardia di finanza hanno scovato una struttura organizzata con tanto di macchinari, con la linea produttiva interessata da un lavoro "intenso", dato l'approssimarsi delle festività.Marchio contraffatto "CE" stampato sui fuochi d'artificio. Alcuni riportavano poi riferimenti a Diego Armando Maradona, con la scritta "D10S" in buona vista e i colori dell'Argentina.Gli uomini del personale specializzato dell'Esercito, che hanno provveduto alle analisi, hanno confermato la pericolosità del materiale, tenendo conto che la produzione avveniva nella totale mancata osservazione delle norme di sicurezza. I fuochi d'artificio, inoltre, avrebbero poi costituito una notevole pericolosità per chi si apprestava ad usarli, non essendo a norma ed essendo contraffatti.

