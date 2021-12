https://it.sputniknews.com/20211202/ministro-franco-su-fondi-ue-se-bene-usati-un-successo-per-lunione-non-solo-per-litalia-14014542.html

Ministro Franco su fondi UE: se bene usati un successo per l’Unione, non solo per l’Italia

Ministro Franco su fondi UE: se bene usati un successo per l’Unione, non solo per l’Italia

I fondi dell’Unione Europea per il rilancio dell’Italia sono un'occasione importante per un'intera generazione e per quelle future, perché il crollo del Pil... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T15:21+0100

2021-12-02T15:21+0100

2021-12-02T15:21+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10145791_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9b50449a18f7d33acfe606c0c5f47403.jpg

Grazie al Piano di investimenti (Pnrr), l’Italia potrà recuperare le “ampie disparità territoriali” di cui soffriamo. L’obiettivo del Pnrr, ribadisce il ministro, non è solo recuperare i danni economici causati dalla pandemia, ma anche portare l'economia a tassi di crescita permanentemente più alti”, rispetto ai precedenti.Ecco perché “serve una Pubblica Amministrazione in grado di monitorare e valutare” i progressi fatti e lo stato di avanzamento dei progetti.Restando in tema di crescita, Franco ha fatto presente che il governo stima un Pil per l’Italia, una cifra di “3,6 punti percentuali al di sopra sopra rispetto ai livelli cui si attesterebbe in assenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.Ed infine, ha aggiunto che il successo dell’Italia “non sarà di beneficio solo al nostro Paese, ma importante anche per tutta l'Unione Europea, perché rafforzerebbe il coordinamento e l'integrazione negli anni a venire, laddove un fallimento avrebbe con ogni probabilità l'effetto opposto”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia