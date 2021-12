https://it.sputniknews.com/20211202/mercato-dellauto-in-italia-a-un-bivio-i-dati-di-novembre-sono-molto-negativi--246-14008527.html

Mercato dell’auto in Italia a un bivio? I dati di novembre sono molto negativi: -24,6%

Mercato dell'auto in Italia a un bivio? I dati di novembre sono molto negativi: -24,6%

Il mercato dell’auto in Italia non decolla, resta bene incollato a terra e sospeso nell’incertezza della transizione ecologica. 02.12.2021, Sputnik Italia

Nel mese di novembre le immatricolazioni sono state 104.478, il -24,6% rispetto al mese di novembre 2020. I dati del Ministero dei Trasporti, pubblicati dall’Ansa, non lasciano molto spazio ai dubbi, il settore dell’automotive vive una fase di trasformazione che riguarda la transizione all’elettrico, a cui si aggiunge la scarsità di microchip.Tornando ai dati ufficiali, Stellantis registra il dato peggiore, con un crollo del -33,3% e un totale di immatricolazioni per il gruppo di 518.025, che indicano una crescita complessiva del +6,3% rispetto al 2020: molto poco.Se confrontassimo le immatricolazioni in Italia del 2021 con il 2019, ci accorgeremmo che il calo è del -31%.La crisi dei microchip pesaLa crisi dei microchip pesa e l’indagine del Ministero lo ha messo in luce, viene considerata la prima e “catastrofica” causa del crollo delle immatricolazioni.Le auto moderne dipendono molto dall’elettronica e la carenza di chip causato dalla pandemia rallenta l’arrivo dei chip in fabbrica. L’automotive, infatti, non crea un magazzino di riserva per questo tipo di componentistica.Transizione all’elettricoA pesare è anche la transizione all’elettrico. Gli acquirenti sono incerti sul da farsi, scrive il Centro Studi Promotor, citato dall’Ansa.Da un lato, le auto elettriche sono troppo costose e questo scoraggia l’acquisto, dall’altra, si preferisce non acquistare un'autovettura con motore endotermico, nel timore che possa ben presto essere messa fuori mercato e diventare difficile rivenderla.L’auto elettrica ha costi “inaccettabili”Carlo Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis, ha rotto gli indugi e pubblicamente ha affermato che i costi dei veicoli elettrici per i produttori, sono oltre i limiti della sostenibilità economica e sociale, riporta il Financialounge.La pressione che stanno ricevendo per accelerare la transizione dall’endotermico all’elettrico rischia di mettere a repentaglio posti di lavoro a migliaia.In Italia, in effetti, una recente ricerca del Corriere della Sera mostra che si potrebbero perdere 60mila posti di lavoro nei prossimi anni.

