Marine Le Pen: la candidatura d'Eric Zemmour è inutile

La candidatura di Eric Zemmour ha portato la sua parte di turbolenza, dopo il suo video-annuncio su YouTube, oggetto di lamentela da tutte le parti, o la sua intervista su TF1, che non è stata apprezzata. Occasione perfetta per Marine Le Pen di esprimergli un ironico “benvenuto nella politica”."Il lavoro d'intervistare è più facile, a quanto pare, di quello di essere intervistati", ha aggiunto in un'intervista pubblicata lo stesso giorno su Le Parisien. Il rappresentante dell'Assemblea nazionale ritiene che la candidatura dell'ex giornalista "non ha più slancio, non ha più dinamicità e in realtà è diventata inutile".La settimana scorsa, sempre su LCI, la Le Pen aveva ricordato a Zemmour che “possiamo servire il nostro Paese in mille modi […] oltre che come candidati alla presidenza della Repubblica”, invitandolo a "rassegnarsi“.Dinamiche di votoMentre quest'ultimo era in vantaggio in alcuni sondaggi dall'inizio di ottobre, la Le Pen ha dominato di nuovo per una settimana, avendo notevolmente recuperato voti dal suo elettorato del 2017. Secondo il sondaggio interattivo di Harris per le sfide del 1° dicembre, Eric Zemmour si è allontanato dal secondo turno, ritrovandosi al quarto posto, con il 13%, dietro Macron (23%), Le Pen (19%) e Bertrand (14%), in riferimento alla sua candidatura alla guida de Les Républicains. Il suo punteggio non cambierebbe neanche in ipotesi di una candidatura di Valérie Pécresse o Michel Barnier. Il partito nominerà il suo candidato questo sabato.L'indagine è stata condotta online dal 26 al 29 novembre, su un campione di 2.601 persone rappresentative della popolazione francese di 18 anni e più, di cui 2.071 iscritti nelle liste elettorali. Il margine di errore per i risultati complessivi è, a seconda del punteggio obiettivo, tra più o meno 1,4 e 3,1 punti.Resta da vedere se l'annuncio della candidatura di Zemmour gli darà nuovo slancio nei sondaggi della prossima settimana. Si ricorda che le intenzioni di voto che si evincono dai sondaggi e misurano un equilibrio di potere in un dato momento. Non possono in alcun modo essere considerati come predittivi dei risultati del ballottaggio.L'Incontro politicoDal canto suo, il team di Zemmour si vanta di aver spostato il suo primo incontro politico il 5 dicembre dallo Zénith di Parigi in una sede più grande, il centro espositivo di Villepinte, a Seine-Saint-Denis. Stima che ad oggi si siano registrati all'evento già in 19.000.Alcuni ritengono che questa modifica sia stata fatta per evitare il rischio che l'evento possa essere annullato nella capitale, dove diverse organizzazioni sindacali e attivisti antifascisti hanno pianificato di radunarsi per "far tacere Zemmour". Il consiglio comunale del diciannovesimo arrondissement di Parigi, dove si trova lo Zénith, aveva espresso preoccupazione al prefetto per il "rischio di disturbo dell'ordine pubblico", riferisce AFP.

