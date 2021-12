https://it.sputniknews.com/20211202/lavrov-missili-usa-a-medio-raggio-potrebbero-presto-essere-schierati-in-europa-14015841.html

Lavrov: missili USA a medio raggio potrebbero presto essere schierati in Europa

Lavrov: missili USA a medio raggio potrebbero presto essere schierati in Europa

L'architettura della stabilità strategica sta rapidamente crollando e i missili statunitensi a medio raggio potrebbero presto vedersi in Europa, ha affermato... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T15:03+0100

2021-12-02T15:03+0100

2021-12-02T15:03+0100

russia

sergey lavrov

usa

nato

europa

armi

geopolitica

sicurezza internazionale

esercito usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/13049189_0:0:3375:1899_1920x0_80_0_0_1ec1920bf64aa94e9d56e18a2432b879.jpg

Lavrov ha aggiunto che Mosca insisterà sullo sviluppo di accordi che escludano l'avanzata della Nato verso est.Ha aggiunto che Mosca rifiuta categoricamente la trasformazione dei Paesi confinanti con la Russia in punti d'appoggio militare.La Russia è pronta a riprendere il dialogo con gli Stati Uniti sull'Ucraina ed è interessata a unire gli sforzi per risolvere la crisi ucraina, ha proseguito Lavrov.Lavrov ha aggiunto di aspettarsi spiegazioni su una dichiarazione secondo cui la Russia non rispetterebbe gli accordi di Minsk."Sarà molto interessante per me ascoltare le spiegazioni di Tony sulle dichiarazioni che ha fatto proprio durante la sessione plenaria, nominando i punti degli accordi di Minsk che la Russia deve rispettare. Attendo chiarimenti e spero che questo mi aiuti a capire quali approcci seguiranno gli Stati Uniti per la normalizzazione dell'Ucraina", ha affermato il ministro degli Esteri russo.Lavrov ha inoltre toccato la questione del funzionamento delle ambasciate di Russia e Stati Uniti."Problemi sono stati affrontati dai diplomatici russi negli Stati Uniti e, in risposta, siamo stati costretti a sforzarci di creare condizioni comparabili simili per i diplomatici americani nel nostro Paese... Credo che questo sia uno di quegli argomenti che possono essere risolti molto rapidamente per mandare un segnale sulla possibilità di poter ancora raggiungere un accordo", ha detto il massimo esponente della diplomazia russa.Ieri, Lavrov aveva espresso comprensione per le parole del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che aveva manifestato la disponibilità di Minsk a schierare armi nucleari russe nel caso la Nato trasferisse armi simili in Polonia.

https://it.sputniknews.com/20211130/putin-presto-la-russia-avra-nuovo-missile-ipersonico-con-velocita-massima-di-9-mach-13980322.html

russia

usa

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, sergey lavrov, usa, nato, europa, armi, geopolitica, sicurezza internazionale, esercito usa