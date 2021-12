https://it.sputniknews.com/20211202/la-giapponese-nissan-annuncia-la-creazione-di-un-prototipo-di-rover-lunare-14017328.html

La giapponese Nissan annuncia la creazione di un prototipo di Rover lunare

La casa automobilistica giapponese Nissan ha presentato giovedì un prototipo di Rover lunare, sviluppato insieme alla Japan Aerospace Exploration Agency... 02.12.2021, Sputnik Italia

spazio

luna

"Nella sua ricerca congiunta con la JAXA, Nissan sta evolvendo la tecnologia e-4ORCE per migliorare le sue prestazioni su terreni sabbiosi e altre condizioni difficili. Quando le auto vengono guidate sulla sabbia, le loro ruote spesso girano a vuoto e scavano, impedendo il movimento del mezzo. È necessario un alto livello di abilità di guida per evitare di rimanere bloccati. Per soddisfare questa esigenza, Nissan ha sviluppato controlli della forza di guida che riducono al minimo la quantità di rotazione delle ruote in base alle condizioni della superficie", si legge nella dichiarazione della società.e-4ORCE è una tecnologia di controllo applicata su tutte le ruote e utilizzata in tutti i crossover elettrici Ariya di Nissan.Il Rover è progettato per "attraversare il terreno polveroso, roccioso e ondulato della Luna ed essere efficiente dal punto di vista energetico", e la tecnologia e-4ORCE permetterà di aumentare la sua capacità e "ridurre al minimo la quantità di rotazione delle ruote in base alle condizioni della superficie".Lo sviluppo è in corso dal 2020. Lunedì, la casa automobilistica ha svelato il suo piano Nissan Ambition 2030, per rappresentare la metà di tutta la gamma globale di veicoli elettrificati entro il 2030.

