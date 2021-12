La cultura scita, nuove scoperte fanno più luce su questo popolo

https://it.sputniknews.com/20211202/la-cultura-scita-nuove-scoperte-fanno-piu-luce-su-questo-popolo-14015976.html

Le scoperte uniche nel loro genere effettuate quest'anno dagli archeologi russi stanno spingendo i confini dell’area di influenza della ‘Grande Scizia’, alcune... 02.12.2021, Sputnik Italia

Gli autori della scoperta, esperti del Museo-Riserva Kulikovo Polye, hanno ripercorso con Sputnik il destino della leggendaria civiltà scita e dei suoi vicini, la vita e il contesto economico della prima Età del ferro.I produttori di acciaio del nordGli esperti del Museo-Riserva statale Kulikovo Polye hanno effettuato alcune scoperte che mettono in dubbio ciò che pensiamo di sapere sui confini e l’area di influenza della cultura scita durante la metà del primo millennio a.C. Nella primavera e nell'estate del 2021, durante gli scavi dell'antico insediamento di Gora Uslan', 20 km a sud di Tula, sono stati rinvenuti nuovi manufatti.La scoperta principale consiste in tracce di prodotti metallurgia non ferrosa e ben sviluppati: stampi di fonderia e scarti di produzione. Non erano mai state trovate prima indicazioni così lampanti della presenza di un’attività artigiana fondiera relativa a questo periodo storico, spiegano i ricercatori.I ricercatori suppongono che i costruttori della fortezza fossero membri di una delle cosiddette culture scitoidi. Queste tribù comprendono diversi gruppi di popolazioni stanziatesi nell’area della foresta-steppa, le quali, per via di legami culturali ed economici, erano saldamente integrate nel mondo scita.Secondo gli archeologi, un doppio muro fortificava l'insediamento e il pendio della collina dove si trovava l'insediamento. Gli archeologi hanno rinvenuto uno specchio di bronzo, gioielli, punte di freccia, manici di pugnale e diversi altri oggetti risalenti al periodo compreso tra il VII e il V secolo a.C.Secondo gli scienziati, le tribù locali erano inferiori agli artigiani sciti più meridionali, ma copiarono il loro stile di vita. Ad esempio, a riprova di questo vi è l’impugnatura in corno di un pugnale rinvenuto durante gli scavi: questo reperto riproduce fedelmente una rara tipologia di pugnali sciti bimetallici, che apparentemente gli artigiani locali non erano in grado di produrre altrimenti.Da dove vengono gli Sciti e come sono diventati?Gli studiosi sostengono che gli Sciti in quel periodo fossero la cultura più vivace della regione settentrionale del Mar Nero e che avessero un'enorme influenza su tutti i loro vicini. Il mondo scita si estendeva dalla foce del Danubio a ovest fino allo Xinjiang a est, ma la questione dei confini settentrionali della loro sfera di influenza culturale è rimasta per lo più un mistero per i ricercatori.Secondo gli studiosi, il nucleo della cultura scita si è formato con elementi provenienti dall'Asia centrale, dall'Asia occidentale e dalla Grecia, nelle steppe di Mar Nero e Caspio, e dell'Asia centrale tra l’VIII e il VII secolo a.C. Durante il V-III secolo, gli Sciti dominavano già pienamente la steppa e la foresta-steppa dell'Eurasia centrale.La civiltà scita intratteneva forti legami economici e culturali con le colonie greche, il che si rifletteva nel loro aspetto fisico e gusto artistico. Il famoso ‘oro scita’, ossia i gioielli rinvenuti nei tumuli in Crimea, fu realizzato principalmente da artigiani greci per conto della nobiltà scita.Una nuova cultura sulla cartinaLo spartiacque Oka-Don, dove vivevano i costruttori di Gora Uslan', fu per diversi millenni un corridoio per commercianti e coloni per raggiungere la zona della foresta dalle steppe del Mar Nero.Fino a poco tempo fa, si credeva che alla metà del primo millennio a.C. in queste zone la popolazione indigena fosse quella dei Balti orientali, lontani antenati dei moderni popoli baltici. Secondo gli scienziati, a riprova di questa ipotesi vi era il gran numero di nomi antichi di fiumi e laghi, che erano di origine baltica.Tuttavia, uno studio degli ultimi anni ha dimostrato che la zona era culturalmente diversificata nella prima Età del ferro e i ritrovamenti a Gora Uslan' hanno confermato il ruolo degli Sciti come una sorta di ‘leader culturale’ nella regione.Gli scienziati sperano di continuare l'esplorazione delle culture scitoidi della foresta-steppa per riposizionare la cultura Oka-Sejm, probabilmente la più settentrionale, al suo giusto posto sulla cartina della storia.

