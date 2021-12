https://it.sputniknews.com/20211202/islanda-bomba-trovata-vicino-a-residenza-diplomatico-usa-3-arresti-14009664.html

Islanda, bomba trovata vicino alla residenza dell'ambasciatore USA: 3 arresti

Due dei tre uomini arrestati erano in libertà vigilata e da allora sono stati riportati in prigione. Il terzo è stato successivamente rilasciato. La polizia... 02.12.2021, Sputnik Italia

Una bomba artigianale è stata trovata in un bidone della spazzatura, vicino alla residenza dell'ambasciatore americano a Reykjavik, ha detto la polizia islandese in una nota.Tre persone sono state successivamente arrestate quando le forze speciali hanno eseguito un'operazione nel quartiere Mánatún della capitale, ha detto la polizia.La polizia ha detto che due dei tre uomini arrestati erano in libertà vigilata e sono stati rimandati in prigione. Il terzo è stato successivamente rilasciato.Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla bomba artigianale, dato che è ancora in corso l'indagine.La polizia inizialmente non ha riferito se la bomba fosse destinata a colpire il diplomatico o l'abitazione, ma, secondo fonti locali, si sono svolte riunioni a livello governativo a causa di un possibile collegamento tra il ritrovamento della bomba e la residenza dello stesso.Successivamente, tuttavia, hanno affermato che non è stato trovato nulla che indicasse un tale collegamento.Gli Stati Uniti attualmente non hanno un ambasciatore in Islanda. Il riferimento diplomatico americano più alto in carica nel Paese è Michelle Yerkin, che è l'incaricato degli affari dell'ambasciata.Storicamente, gli Stati Uniti sono stati il ​​primo Paese a riconoscere l'indipendenza dell'Islanda nel 1944, dopo secoli di dominio danese. L'Islanda è un membro fondatore della NATO, ma non ha un proprio esercito permanente. Gli Stati Uniti e l'Islanda hanno firmato un accordo di difesa bilaterale nel 1951, che rimane in vigore, sebbene al momento nessuna forza militare statunitense sia di stanza permanente in Islanda.

