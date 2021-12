https://it.sputniknews.com/20211202/isis-in-italia-arrestato-un-tunisino-a-venezia-14010994.html

Isis in Italia, arrestato un tunisino a Venezia

La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino a Venezia, sospettato di appartenere a una cellula dell’Isis* attiva in Italia. 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T09:56+0100

2021-12-02T09:56+0100

2021-12-02T09:59+0100

isis

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13547709_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_88a09a720e301769e6cc3a9e5cb4b502.jpg

Il cittadino tunisino ha 25 anni ed è stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale per essere estradato in Tunisia. La richiesta è giunta dal tribunale di Tunisi con l’accusa di partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo.Ad eseguire l’operazione di arresto, gli agenti di polizia della Digos di Venezia e di Gorizia, coordinati dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione.Gli introiti dell'organizzazione terroristicaSecondo un ex direttore delle finanze dell'Isis, l'organizzazione, nei momenti migliori, era in grado di raccogliere fino a 1.2 miliardi di dollari l'anno."Il reddito del gruppo durante i due anni del mio lavoro nel dipartimento delle risorse ha raggiunto più di 1,25 miliardi di dollari all'anno (1,02 miliardi di euro - ndr), che sono stati trasferiti al tesoro per l'uso", aveva detto Jasim.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

2021

Notiziario

