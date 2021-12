https://it.sputniknews.com/20211202/in-libia-tribunale-riammette-la-candidatura-del-figlio-di-gheddafi-alle-elezioni-presidenziali-14022087.html

In Libia tribunale riammette la candidatura del figlio di Gheddafi alle elezioni presidenziali

Un tribunale libico ha annullato la decisione della commissione elettorale relativa all'annullamento della candidatura di Saif al-Islam Gheddafi alle elezioni... 02.12.2021, Sputnik Italia

Il tribunale della città di Sebha ha deciso di reintegrare la candidatura del figlio Saif al-Islam Gheddafi del deposto leader libico Muammar Gheddafi, nella lista dei candidati per le prossime elezioni presidenziali.Il 15 novembre la Commissione elettorale della Libia aveva bocciato la candidatura di Saif al-Islam alle elezioni presidenziali, motivando la decisione con la "minaccia della stabilità".Il 49enne Saif, noto come il figlio più politico di Muammar Gheddafi, con una specializzazione alla London School of Economics, aveva annunciato, in un’intervista concessa al New York Times, lo scorso maggio l’intenzione di candidarsi alle elezioni.Le elezioni presidenziali in Libia sono state programmate per il prossimo 24 dicembre.

