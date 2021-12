https://it.sputniknews.com/20211202/in-germania-tempi-duri-per-chi-rifiuta-vaccino-anti-covid-preclusa-gran-parte-vita-sociale-14021179.html

In Germania tempi duri per chi rifiuta vaccino anti-Covid: preclusa gran parte vita sociale

"La cultura e il tempo libero a livello nazionale saranno solo per coloro che sono stati vaccinati o guariti", ha dichiarato oggi la cancelliera ad interim... 02.12.2021, Sputnik Italia

Il Bundestag prenderà in considerazione anche la proposta sull'obbligo vaccinale in Germania, che sarà imposto da febbraio se i parlamentari voteranno a favore, ha dichiarato oggi la cancelliera tedesca ad interim Angela Merkel durante una riunione con i ministri. Le autorità tedesche hanno inoltre concordato che saranno necessari vaccini di richiamo per confermare la validità dei green pass rilasciati al termine del ciclo vaccinale primario, ha affermato la Merkel. “Non verrà riconosciuto lo status di vaccinato nel lungo periodo… invece si discuterà a livello Ue che dopo pochi mesi il secondo vaccino perderà la sua efficacia. Ciò significa che i vaccini booster saranno importanti per considerarsi completamente vaccinato", ha affermato nella riunione. Secondo la Merkel, la corrispondente decisione sarà elaborata in modo che "tutti abbiano la possibilità di aggiornare il proprio stato vaccinale".

