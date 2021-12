https://it.sputniknews.com/20211202/in-austria-chirurgo-sbaglia-e-amputa-la-gamba-sana-di-un-anziano-paziente-14021677.html

In Austria chirurgo sbaglia e amputa la gamba sana di un anziano paziente

Kurier: in Austria un chirurgo ha amputato la gamba del paziente sbagliato cavandosela con una multa non particolarmente salata data la gravità dell'errore. 02.12.2021, Sputnik Italia

In Austria un tribunale ha multato un medico di 2.700 euro per l'amputazione della gamba destra al posto della sinistra di un anziano paziente, scrive il quotidiano Kurier. Secondo il quotidiano, l'uomo 82enne era stato ricoverato in ospedale lo scorso maggio. Stava per subire l'amputazione dell'arto inferiore. Ma la dottoressa si è sbagliata, segnando la gamba sbagliata. L'operazione è stata fatta e gli infermieri non si sono accorti di nulla. Si sono accorti dell'incredibile errore solo due giorni dopo durante il bendaggio. Poi al paziente è stato detto che il secondo arto doveva essere tagliato. Il paziente non è vissuto abbastanza per subire il secondo intervento chirurgico. Per quanto si apprende, la vedova riceverà il risarcimento.

